news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 18 июня 2025 16:36

Алексей Швед рассказал, почему решил уехать в Китай в 2023-м году

Читайте нас в
Телеграм
Алексей Швед рассказал, почему решил уехать в Китай в 2023-м году
Фото: bc-zenit.com

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед высказался о своих выступлениях в чемпионате Китая.

«Не думаю, что я бы поехал когда-то в Китай на такое долгое время. Когда появился вариант, подумали, что прикольно, посмотрим страну, Азию, классный опыт. Приехали в небольшой округ Тайюань, он считается маленьким, но там шесть миллионов человек, это недалеко от Пекина.

Жили в отеле, все иностранцы живут там, не могут в квартирах. Они все равно хотят смотреть, что ты делаешь, куда ходишь и чем занимаешься. Первый год у нас было два номера, я поехал вместе с Настей и детьми. В одном номере жили, второй оборудовали под кухню.

Они там совсем не говорят на английском? Ни тренер, ни игроки. У меня в команде был один человек, который учился в Лос-Анджелесе, он говорил на английском, и один еще, который понимал процентов 15. Все остальное через переводчика», – сказал Швед в подкасте Федора Смолова.

Напомним, Швед выступал в Китае с 2023 по 2024 год. Он играл за «Шаньси Лунгс». Зимой 2025 года Алексей стал игроком «Зенита», с которым дошел до финала Единой лиги ВТБ. В решающей стадии «сине-бело-голубые» уступили ЦСКА (2-4).

Также Швед выступал за ЦСКА, «Химки», московское «Динамо», а также клубы НБА «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В списке достижений Шведа значатся четыре чемпионства России и победа в Евролиге.

#БК Зенит #баскетбол #единая лига втб #спорт #бк цска #бк химки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

17 июня 2025
Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

Владельцев незарегистрированных собак начнут штрафовать с 1 июля в Татарстане

18 июня 2025