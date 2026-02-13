Алексей Швед рассказал о причинах поражения УНИКСа от ЦСКА

Фото: unics.ru

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед поделился мнением, из-за чего его команда уступает в очных встречах с московским ЦСКА. В недавней встрече казанцы снова уступили московским армейцам в гостях со счетом 84:80.

«Как играли первую половину с ЦСКА, мы должны играть по-хорошему весь матч. Не отрезками, а всю игру. Не надо делать глупых потерь, как мы делали несколько раз подряд, промахивались с хороших шансов.

Играли, повторюсь, на мой взгляд, хорошо, но во второй половине будто бы стали сваливаться в индивидуальную игру, а надо было продолжать действовать так же, как мы играли в начале встречи», – сказал Швед корреспонденту «Чемпионата».

УНИКС идет на втором месте в таблице Единой лиги ВТБ и уступает главному конкуренту ЦСКА по разнице забитых и пропущенных.

Ближайшую встречу казанцы проведут 21 февраля в Саратове против местного «Автодора». Время начала матча – в 15:00 мск.