Алексей Швед покинул «Зенит»

Фото: bc-zenit.com

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед покинул петербургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Защитник Алексей Швед покидает «Зенит» по завершении срока действия контракта.

Один из самых опытных и успешных российских игроков присоединился к сине-бело-голубым в январе 2025 года и помог петербуржцам во второй раз в истории выиграть «регулярку», а также завоевать серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России. Вместе с Алексеем «Зенит» установил рекорд Лиги по количеству выигранных матчей подряд — 25.

В завершившемся сезоне 36-летний защитник принял участие в 33 матчах, в среднем набирая 9,0 очка, 5,1 передачи, 2,2 подбора и 0,5 перехвата за 20 минут на паркете.

«Зенит» благодарит Алексея за время, проведенное в клубе с берегов Невы, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним,

Швед выступал в Китае с 2023 по 2024 год. Он играл за «Шаньси Лунгс». Зимой 2025 года Алексей стал игроком «Зенита», с которым дошел до финала Единой лиги ВТБ. В решающей стадии «сине-бело-голубые» уступили ЦСКА (2-4).

Также Швед выступал за ЦСКА, «Химки», московское «Динамо», а также клубы НБА «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В списке достижений Шведа значатся четыре чемпионства России и победа в Евролиге.