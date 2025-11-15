Алексей Швед оценил победу УНИКСа над ЦСКА

Защитник УНИКСа Алексей Швед прокомментировал итоги победного матча над ЦСКА (76:75).

«Мы сегодня продемонстрировали отличную игру, хотя и не всегда безукоризненно выполняли тренерские установки. В защите и нападении выглядели слаженно. Но в то же время допускали много невынужденных потерь и не реализовали множество открытых бросков. Я уверен, что мы можем сыграть лучше.Выступать вместе с Джаленом Рейнольдсом и Маркусом Бингэмом — одно удовольствие. Это невероятно умные центровые, которые могут бросить, создать момент и взять инициативу на себя. Они привносят в игру команды бесценный вклад.Я сегодня был неточен даже в самых простых ситуациях, чего со мной давно не случалось. Ошибки мотивируют меня работать усерднее. Я буду стараться играть еще лучше и, конечно, слушать тренера», – цитирует Шведа пресс-служба казанцев.

Следующую встречу в Единой лиге ВТБ УНИКС проведет против «Енисея» дома.