Алексей Швед назначен капитаном УНИКСа в сезоне-2026/27

Фото: unics.ru

Российский защитник Алексей Швед будет капитаном казанского УНИКСа в предстоящем сезоне, сообщает баскетбольный клуб.

Швед выступает за УНИКС с сезона-2025/26. За свою карьеру он стал чемпионом Евролиги, четырехкратным чемпионом России, бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата Европы, а также четырежды участвовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне 36-летний защитник внёс весомый вклад в успехи команды, которая завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и международного турнира Basket Cup.

В клубе отметили, что колоссальный опыт Шведа, его авторитет и лидерские качества станут надежной опорой для команды.

Сам баскетболист признался, что с огромной радостью принял назначение.

«Испытываю огромное восхищение, удовольствие и радость от того, что мне доверили пост капитана команды в предстоящем сезоне. Всегда открыт и готов помогать всем членам УНИКСа на площадке и за ее пределами», — приводит слова Шведа пресс-служба клуба.