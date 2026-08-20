Алексей Швед назначен капитаном УНИКСа в сезоне-2026/27
Российский защитник Алексей Швед будет капитаном казанского УНИКСа в предстоящем сезоне, сообщает баскетбольный клуб.
Швед выступает за УНИКС с сезона-2025/26. За свою карьеру он стал чемпионом Евролиги, четырехкратным чемпионом России, бронзовым призёром Олимпийских игр и чемпионата Европы, а также четырежды участвовал в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.
В минувшем сезоне 36-летний защитник внёс весомый вклад в успехи команды, которая завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ и международного турнира Basket Cup.
В клубе отметили, что колоссальный опыт Шведа, его авторитет и лидерские качества станут надежной опорой для команды.
Сам баскетболист признался, что с огромной радостью принял назначение.
«Испытываю огромное восхищение, удовольствие и радость от того, что мне доверили пост капитана команды в предстоящем сезоне. Всегда открыт и готов помогать всем членам УНИКСа на площадке и за ее пределами», — приводит слова Шведа пресс-служба клуба.