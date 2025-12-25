Алексей Созинов поздравил ветерана Великой Отечественной войны с наступающим праздником

Фото: tatarstan.er.ru

Председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике Алексей Созинов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Махьяна Камаева с наступающим Новым годом. Встреча состоялась в рамках всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!», которая проходит по инициативе партии «Единая Россия» и движения «Волонтеры Победы».

Махьян Камаев, которому в этом году исполнилось 98 лет, встретил гостя в хорошем настроении. Как отметил ветеран, их с Созиновым связывает давняя дружба, и он искренне благодарен за внимание и поддержку.

Махьян Камаев родился 9 мая 1927 года в деревне Чуганак Актанышского района. С ранних лет трудился в колхозе, после окончания механического техникума работал трактористом. В мае 1944 года был призван в ряды Красной Армии. В 1945 году получил контузию и ранение в Праге, после выздоровления участвовал в войне с Японией. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Японией».

В ходе встречи Алексей Созинов подчеркнул значимость акции и внимания к ветеранам. «Я вместе с другими депутатами разных уровней, избранными от партии "Единая Россия", с удовольствием принимаю участие в акции "С Новым годом, ветеран!"», – отметил он.

Говоря о значении уходящего и предстоящего годов, Созинов напомнил, что завершается Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, а следующий год в республике объявлен Годом воинской и трудовой доблести. По его словам, люди, заложившие основу сегодняшнего развития страны и остающиеся опорой в защите ее суверенитета, нуждаются в особом внимании и поддержке.

Депутат пожелал ветерану крепкого здоровья, вручил новогодние подарки и передал теплые поздравления от партии «Единая Россия», депутатского корпуса, а также от Председателя Государственного Совета Татарстана, Секретаря Татарстанского регионального отделения партии Фарида Мухаметшина.

Всероссийская акция «С Новым годом, ветеран!» стартовала в Татарстане 25 декабря и продлится до конца года. В эти дни представители «Единой России», «Молодой Гвардии» и «Волонтеров Победы» навещают ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их с праздником и вручить подарочные наборы.

В наборы входят чай, сгущенное молоко, цикорий, чак-чак, другие продукты и теплый плед. Всего в республике новогодние подарки получат более 100 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.