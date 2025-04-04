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На главную ТИ-Спорт 4 апреля 2025 15:48

Алексей Сопин стал генеральным менеджером «Авангарда»

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Алексей Сопин стал генеральным менеджером «Авангарда»
Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Бывший генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин стал генеральном менеджером омского «Авангарда». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«Плей-офф в самом разгаре, но работа клуба за пределами льда никогда не останавливается. Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Алексеем Сопиным, который отлично проявил себя в идентичной должности в московском "Динамо".В "Авангарде" Алексей будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей нашей спортивной вертикали, куда входят академия и три команды. Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся», – прокомментировал трансфер директор «Авангарда» Герман Чистяков пресс-службе клуба.

Напомним, Алексей Сопин покинул пост спортивного директора московского «Динамо» по собственному желанию в феврале нынешнего года. Сообщалось о конфликте внутри московского клуба.

#ХК Авангард #хк динамо-москва
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