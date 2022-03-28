Алексей Шевченко назвал легионеров «Салавата Юлаева» слабаками

Известный журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко жестко раскритиковал легионеров уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» после вылета башкирской команды из второго раунда плей-офф КХЛ.

Накануне челябинский «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в шестой игре серии (4-2) и вышел финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Трактор» впервые с 2018 года вышел в финал Восточной конференции. Помогли легионеры уфимского клуба, которые оказались слабаками. Очень жаль, что для уфимского клуба всё оказалось так – вылет во втором раунде плей-офф с большим преимуществом соперника. Это совершенно не то, к чему готовился клуб. Легионеры оказались нервными и трусливыми. Теему Хартикайнен этим отъездом перечеркнул все, что сделал для клуба. Уж он должен был понимать, что ему ничего не угрожает. Это же касается и Метсолы», – сказал Шевченко в своей передаче в YouTube.

Сегодня в другой полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» примет в Балашихе магнитогорский «Металлург». После пяти матчей в серии лидирует (3-2) «Магнитка».