news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 26 марта 2025 21:04

Алексей Пустозеров оценил множество конфликтов и стычек в игре с «Автомобилистом»

Читайте нас в
Телеграм
Алексей Пустозеров оценил множество конфликтов и стычек в игре с «Автомобилистом»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров оценил множественные конфликты и стычки между хоккеистами обеих команд по окончании встречи с «Автомобилистом» (4:1).

«Это плей-офф, первый матч серии, все хотели забрать эту игру. Мы были к этому готовы, все ребята в команде готовы за себя и за партнёра постоять. Мне очень нравится такой накал, есть импульс», – сказал Пустозеров в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Автомобилиста» 28 марта.

#ХК Ак барс #кхл #хк автомобилист
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

Новый закон запретил хоронить домашних животных самостоятельно: что делать владельцам

25 марта 2025
Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

Инвестрейтинг районов РТ: золотая десятка, «елабужский феномен» и заржавевшее Прикамье

25 марта 2025