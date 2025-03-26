Алексей Пустозеров оценил множество конфликтов и стычек в игре с «Автомобилистом»

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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров оценил множественные конфликты и стычки между хоккеистами обеих команд по окончании встречи с «Автомобилистом» (4:1).

«Это плей-офф, первый матч серии, все хотели забрать эту игру. Мы были к этому готовы, все ребята в команде готовы за себя и за партнёра постоять. Мне очень нравится такой накал, есть импульс», – сказал Пустозеров в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Автомобилиста» 28 марта.