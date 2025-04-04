Алексей Пустозеров: «Если после 7:2 у нас ноль голов, то в следующем матче много забьем»

Фото: ak-bars.ru

Форвард казанского «Ак Барса» Алексей Пустозеров после поражения от «Автомобилиста» (0:2) в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина поделился мыслями об отсутствии голов после крупной победы в Казани во вторник.

«Да, сегодня так вышло, но не думаю, что это связано с домашней крупной победой. Больше связано с тем, что допустили ошибки, отошли от того плана, который приносит нам результат. Если после 7:2 у нас ноль голов, то в следующем матче вновь много забьем.

Почему такие качели в серии? Потому что играют две хорошие команды. В каких-то матчах «Автомобилист» грамотно действует в обороне, в каких-то – мы. Равная игра, нам нужно ее переломить», – сказал Пустозеров.

Также Алексей поделился, какая атмосфера царит в раздевалке «Ак Барса».

«Все ребята взрослые, многие имеют большой опыт игры в плей-офф. Все понимают, что серия до четырех побед и пока мы в ней уступаем. Но это ни о чем не говорит, впереди у нас есть две игры, чтобы выходить и биться. Думаю, все будет нормально».

Шестая игра серии пройдет завтра, 5 апреля. Начало встречи на льду «Татнефть Арены» – в 17:00 по московскому времени.