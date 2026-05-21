Алексей Попов: «Рубин» преобразился с Артигой»

Экс-защитник казанского «Рубина» Алексей Попов считает, что казанский клуб преобразился с приходом нового главного тренера Франка Артиги.

«"Рубин" преобразился с Артигой, как и "Спартак" с Карседо. Если казанцы возьмут пять квалифицированных футболистов, то будут бороться за чемпионство в следующем сезоне. Увольнение Рахимова было оправданным. Артиге нужно минимум пять игроков в основу: два центральных защитника, опорник, нападающий и крайний защитник. Если это сложится, то у них будет очень боеспособная команда», – сказал Попов Metaraitings.

13 января «Рубин» объявил об уходе Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. На его место пришел 49-летний испанский специалист Франк Артига.

«Рубин» по итогам сезона-2025/26 занял восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 43 очками.