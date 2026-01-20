news_header_top
Алексей Попов об Артиге: «Приличного уровня тренер, в отличие от Рахимова»
Экс-футболист «Рубина» Алексей Попов в беседе «РБ Спорт» прокомментировал назначение Франка Артиги на пост главного тренера казанского клуба.

«У Артиги – хороший карьерный путь. Видимо, руководству «Рубина» понравился его атакующий футбол. В ФНЛ «Родина» прилично играла под руководством испанского специалиста. В РПЛ Артиге не хватило времени. В «Химках» он даже вступался за команду, когда там были проблемы с финансами. Артига – приличного уровня тренер, в отличие от Рахимова. Надеюсь, у испанца все будет хорошо в команде. Руководство клуба все сделает для Артиги, но этот сезон для «Рубина» уже потерян», – сказал Попов.

Казанский клуб завершил первую половину текущего сезона РПЛ на седьмом месте.

