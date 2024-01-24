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Алексей Песошин вручил республиканскому МЧС новую технику
Премьер Министр Татарстана Алексей Песошин вручил новую технику подразделениям ГУ МЧС России по РТ.
Всю технику приобрели для ведомства за счет федерального и республиканского бюджетов.
Среди 9 единиц техники, которую вручили МЧС, есть автобус, несколько автоцистерн, маломерная лодка, мобильный комплекс радиационно-химической обработки на базе автомобиля «КАМАЗ», а также автомобиль радиационной и химической разведки на базе автомобиля «УАЗ».
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