Алексей Песошин вручил республиканскому МЧС новую технику

Премьер Министр Татарстана Алексей Песошин вручил новую технику подразделениям ГУ МЧС России по РТ.

Всю технику приобрели для ведомства за счет федерального и республиканского бюджетов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Среди 9 единиц техники, которую вручили МЧС, есть автобус, несколько автоцистерн, маломерная лодка, мобильный комплекс радиационно-химической обработки на базе автомобиля «КАМАЗ», а также автомобиль радиационной и химической разведки на базе автомобиля «УАЗ».