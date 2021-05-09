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Ру Тат
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9 мая 2021  08:48
Надежда Гордеева

Алексей Песошин возложил цветы к воинским захоронениям на Арском кладбище Казани

Алексей Песошин возложил цветы к воинским захоронениям на Арском кладбище Казани
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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин возложил цветы к воинским захоронениям и обелиску в память о павших в годы Великой Отечественной войны на Арском кладбище в Казани.

До начала торжественной церемонии Песошин поприветствовал пришедших на мероприятие ветеранов войны и поздравил их с Днем Победы. Затем собравшиеся прошли к монументу «Солдат-победитель», возле которого традиционно был выставлен почетный караул. 

После возложения цветов к памятнику участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания. Прогремели оружейные залпы и прозвучали государственные гимны России и Татарстана, в небо были выпущены белые голуби как символ мира. Перед присутствующими торжественным маршем прошел знаменный взвод.

Церемония продолжилась у монумента «Скорбящий солдат», к которому также возложили цветы. Кроме того, собравшиеся почтили память почетного гражданина Казани, Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева, Героя Советского Союза Бориса Кузнецова и других легендарных татарстанцев — участников Великой Отечественной войны, похороненных на Арском кладбище.

возложение цветов алексей песошин
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