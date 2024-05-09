Алексей Песошин возложил цветы к монументам советских солдат на Арском кладбище Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 8 утра 9 мая на Арском кладбище состоялась церемония возложения цветов к монументам советских воинов «Солдат-победитель» и «Скорбящий солдат». В торжественном мероприятии принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Церемония прошла в восточной части кладбища, где похоронены воины, умершие в различных эвакуационных госпиталях Казани, а также скончавшиеся в 1941–1945 годах военнослужащие Казанского гарнизона и других воинских частей, дислоцированных тогда в городе.

Участники церемонии вслед за почетным караулом возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой молчания. Затем был дан троекратный залп в воздух и выпущены белые голуби.

«В каждом районе, городе, населенном пункте Татарстана чтят память тех, кто не вернулся с той страшной войны. День Победы – это самый главный праздник нашей страны. Нет ни одной семьи, которую бы не затронули те события. Сегодня это радость за нашу страну, день памяти тем, кто не вернулся, и назидание тем в мире, кто пытается навязывать нам правила жизни. Мы – великая страна и будем жить так, как выбрал наш народ», – сказал депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов, который также стал одним из участников церемонии.

Уже с самого утра многие жители Казани начали приходить на Арское кладбище, чтобы почтить память советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Я возложила цветы в память о моем папе, погибшем в 1943 году. Он похоронен в братской могиле в Сумской области деревне Вязовая», – рассказала Тамара Герасимова после того, как возложила букет к монументу.