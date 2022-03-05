Алексей Песошин: «Вклад женщин во все сферы жизни республики воистину огромен»

В преддверии Международного женского дня на сцене Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева были подведены итоги республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд».

На торжественной церемонии стали известны имена 36 героинь – победительниц проекта в восьми номинациях: «Женщина-мать», «Женщина-лидер», «Женщина – культура и духовность», «Моя судьба – моя профессия», «Женщина-ученый», «Героиня третьего возраста», «Бизнес-леди» и «Женщина – пример года».

Фото: © Владимир Васильев/ ИА «Татар-информ»

«Современную жизнь невозможно представить без представительниц прекрасного пола. Вклад женщин в экономику, образование, здравоохранение, культуру, науку, спорт, жилищно-коммунальную сферу воистину огромен, и конкурс “Женщина года. Мужчина года: женский взгляд” ежегодно демонстрирует нам ваши успехи в профессиональной деятельности», – отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Он подчеркнул, что сегодня женщины преуспевают во всех сферах жизни, в частности, семейной: семьи все чаще принимают решение о рождении вторых, третьих и последующих детей. Он заметил, что дальнейшая реализация госпрограмм по поддержке семей, материнства, детства дает право надеяться на сохранение демографической ситуации в республике. Алексей Песошин также не упустил возможность поздравить всех присутствующих с наступающим праздником.

«Нет в нашей стране другого торжества, которое бы доставляло бы нам, мужчинам, столько приятных праздничных хлопот, как в Международный женский день. Именно в этот день мы получаем дополнительную возможность проявить любовь, заботу к своим матерям, спутницам жизни, сестрам и дочерям. Традиция отмечать этот праздник за прошедшие столетия настолько укоренилась в нашем многонациональном народе, что мы уже не мыслим без него сам приход весны», – рассказал Премьер-министр республики.

И хотя конкурс проводится вот уже более 20 лет и за это время было отмечено огромное количество незаурядных женщин, из года в год только прибавляется к их числу совершенно новые для широкой общественности имена. Именно поэтому членам жюри не удается выделить только одну героиню в каждой из номинаций – стало доброй традицией отмечать сразу нескольких женщин по одному направлению.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

По итогам зональных туров, охвативших 43 муниципальных района республики, из 236 заявок в финале за победу поборолись 101 участница. В Год родных языков и народного единства особое звучание приобрела конкурсная номинация «Женщина культура и духовность», ставшей самой многочисленной по числу заявок.

В рамках конкурса не обошлось и без награждения четырех мужчин – победителей двух номинаций – «Мужчина-лидер» и «Мужчина – благородное сердце».

«Пожалуй, с особым трепетом каждый год мы называем имена мужчин, которые от имени женского сообщества мы признаем лидерами и отмечаем их заслуги перед обществом. Номинантами становятся как руководители крупных предприятий, так и те, кто возглавляют общественные организации и небольшие клубы. Для нас важно, чтобы кандидат проводил активную социальную деятельность, оказывал помощь людям, защищал женщин и детей, которые нуждаются в крепком мужском плече», – заметила председатель конкурсной комиссии – председатель РОО «Женщины Татарстана», председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Напомним, что республиканский конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» проводится в Татарстане уже более 20 лет с целью выявления и поощрения женщин, добившихся значительных успехов в различных сферах деятельности, повышения их активности в жизни своего города, укрепления и возрождения семейных, духовно-нравственных ценностей.