Алексей Песошин – ветеранам: «Вы являете собой живую связь времен и поколений»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем пожилого человека.

«Дорогие ветераны Республики Татарстан!

Разрешите от имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравить вас с Международным днем пожилых людей.

День пожилого человека – это особая дата, это замечательная возможность выразить свое уважение, почтение и благодарность старшему поколению.

Вы являете собой живую связь времен и поколений. Накопленные вами знания и опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы передали нам замечательную эстафету неиссякаемого трудолюбия и бесконечной преданности к Родине.

Многие ветераны, несмотря на свой возраст, до сих пор ведут активную общественную деятельность, занимаются военно-патриотическим и нравственным воспитанием молодого поколения. Примите искреннюю признательность за то, что вы сделали и продолжаете делать для страны и республики. Ваш опыт и мудрость высоко ценятся, они являются для нас опорой в решении важнейших задач социально-экономического развития республики.

Отдельное спасибо нашим ветеранам войны, труженикам тыла, которые ратным подвигом на полях сражений и напряженным трудом на производстве преодолели трудности военных лет, отстояли Отечество, восстановили страну. Вы и сегодня остаетесь олицетворением уверенности, что мы сможем справиться с любыми жизненными испытаниями.

Дорогие ветераны, от всей души желаю вам доброго здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, любви и уважения родных и близких!» – говорится в поздравлении.