Алексей Песошин: В бюджете Татарстана на 2022 год расходы по госпрограммам занимают 91%

В бюджете Татарстана на следующий год расходы по госпрограммам занимают 91%. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов.

«Бюджет будет реализовываться, как и в предыдущие годы, по средствам госпрограмм. Доля госпрограмм и расходов по ним планируется в размере 91%. В составе программ предусмотрены мероприятия национальных проектов. После распределения федеральными министерствами средств по конкретным нацпроектам в состав бюджета республики дополнительно будут включены соответствующие объемы расходов. И здесь придется бюджет корректировать», – сказал Председатель Правительства РТ.

Песошин заметил, что бюджет республики на следующий год по-прежнему носит социально направленный характер. В частности, социальные расходы составляют около 80% от общего объема всех расходов.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить все социальные обязательства республики в полном объеме и с должным уровнем качества.

«Основной задачей в сфере межбюджетных отношений с местными бюджетами остается обеспечение их сбалансированности. Относительно расходной части можно сказать, что на сегодня расходы носят объективный и сбалансированный характер. В целом бюджет на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 запланирован с дефицитом, и на это есть объективные причины. Мы будем стремиться к преодолению этого дефицита», – отметил Премьер-министр РТ.

Песошин заверил, что будет продолжена работа по привлечению инвестиций, реализации крупных инвестпроектов, повышению эффективности производства и присутствия на товарных рынках.

«Развитие экономики и социальной сферы республики будет зависеть в том числе от нашей совместной слаженной работы. И такой подход позволит нам успешно решить те задачи, которые были сформированы в послании Президента Татарстана Государственному Совету республики. Мы будем вместе решать эти задачи», – обратился он к депутатам.

В 2022 году доходы бюджета Татарстана запланированы в сумме 294,8 млрд рублей, в 2023 году – 295,8 млрд рублей, в 2024 году – 300,1 млрд рублей. Расходы на следующий год прогнозируются в объеме 305,7 млрд рублей, в 2023 году – 308,5 млрд рублей, в 2024 году – 314,1 млрд рублей.

Дефицит республиканского бюджета в 2022 году ожидается в размере 10,9 млрд рублей, в 2023-м – 12,6 млрд рублей, в 2024-м – 13,9 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в 2022 году заложены в объеме 345,6 млрд рублей, расходы – 356,5 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.