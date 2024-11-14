Алексей Песошин: Уверен, что Эльвира Ахметова справится с поставленной задачей

В Казани прошло официальное назначение Эльвиры Ахметовой на должность главы Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ. Более 24 лет она проработала в медиаотрасли.

«И на представлении Рустама Нургалиевича (Минниханова, Раиса Татарстана – прим. Т-и), и до этого, в рамках беседы, я [был и остаюсь] уверен, что Эльвира Фанисовна справится с поставленной перед ней задачей — продолжить работу по сохранению культурных ценностей, национальных традиций, укреплению института семьи. Уверен, что в ЗАГСе у нас работают компетентные исполнители и специалисты. Такой работой просто так заниматься невозможно. Поэтому я уверен, что все вместе у вас получится», — сказал Премьер-министр РТ Алексей Песошин во время официального назначения, прошедшего в республиканском Управлении записи актов гражданского состояния.

Эльвира Ахметова поблагодарила Раиса республики за оказанное высокое доверие. «Будем единой командой, будем работать и двигаться вперед, эффективно реализовывать задачи, поставленные руководством нашей республики», — сказала она.

Напомним, что накануне был подписан указ Раиса Татарстана №868 от 14 ноября о назначении Эльвиры Ахметовой на пост начальника Управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Кабинета Министров Республики Татарстан.

Эльвира Ахметова родилась 9 мая 1978 года в Агрызском районе РТ. Имеет педагогическое образование. Прошла профессиональную переподготовку в ряде вузов, в том числе по «Цифровой трансформации».

За годы работы в медиаотрасли Татарстана она прошла путь от корреспондента теле- и радиоредакции до первого заместителя руководителя ведомства.

С 2004 по 2012 год Ахметова работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела СМИ Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. С февраля по октябрь 2012 года занимала должность заместителя главного редактора Татарского книжного издательства.

С 2013 года являлась управляющим делами Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. С декабря 2015 года — первый заместитель руководителя агентства. В общей сложности Эльвира Ахметова проработала в отрасли 24 года.

Новый руководитель Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ является членом Правительственной комиссии Республики Татарстан по профилактике правонарушений и межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ. Возглавляла пресс-центры крупных международных мероприятий, а также выборных кампаний различного уровня. Член Союза журналистов России и Республики Татарстан. Замужем, воспитывает дочь и сына.