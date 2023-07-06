Алексей Песошин: Уважаем тружеников сельского хозяйства за высокий профессионализм

Алексей Песошин Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Сегодня в Татарстане стартовали мероприятия «Всероссийского дня поля 2023». На торжественном открытии Чемпионата России по пахоте в международном выставочном центре «Казань Экспо» премьер-министр Татарстана Алексей Песошин приветствовал участников и гостей от имени руководителя республики Рустама Минниханова. Он также заявил, что уважает работников сельхозотрасли за высокий профессионализм и ответственное отношение к работе.

«Развитие агропромышленной отрасли был одним из стратегических приоритетов социально-экономической политики Татарстана и таким остается. В Республике Татарстан сельское население составляет 900 тысяч человек. В агропромышленном комплексе работают более 14 тысяч человек. Мы тружеников села уважаем и ценим за высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и гордимся, что в них есть стремление к совершенствованию», – сказал Алексей Песошин.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В рамках «Всероссийского дня поля 2023» в Лаишевском районе на 40 гектарах организована агропромышленная выставка, где представлены 250 предприятий и более 300 единиц сельхозтехники. В первый день состоялось торжественное открытие Чемпионата России по пахоте и конкурс на лучшую корову породы Голштин.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В открытии «Всероссийского дня поля 2023» также принял участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Он приветствовал участников от имени Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

«Несмотря на беспрецедентное внешнее экономическое давление на нашу страну в последние годы, агропромышленный комплекс России как одна из ведущих отраслей экономики укрепил свои позиции. Увеличилось производство зерна, сахара, растительного масла, мясной, рыбной продукции. Такие результаты были достигнуты благодаря доблестному труду жителей села», – передал Сергей Митин.

Сергей Митин Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова зачитала приветствие Председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Агропромышленный комплекс - одна из динамично развивающихся отраслей экономики. Работники сельского хозяйства обеспечивают миллионы наших граждан высококачественным продовольствием. Они не только конкурируют с импортными аналогами, но и превосходят их», – сказала Елена Фастова.

В рамках «Всероссийского дня поля 2023» на территории «Казань Экспо» организованы также выставка сельхозтехники, гастрофестиваль, «Татарское подворье», игры Сабантуй. На демонстрационных делянках представлены более 280 видов зерновых, кормовых, технических и масличных культур.

7 июля пройдет пленарное заседание под руководством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. В заседании также примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, в рамках «Дня поля» запланированы более 25 деловых встреч, круглых столов и дискуссий.