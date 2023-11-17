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Алексей Песошин: Участковый был и остается лицом власти
Сегодня в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции. С поздравительной речью на нем выступил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
«Менялась форма, названия — участковый надзиратель, инспектор, уполномоченный. Но сущность всегда оставалась неизменной — участковый уполномоченный полиции был и остается лицом власти, главным связующим звеном полиции с населением», — констатировал глава Кабмина республики, упомянув многочисленные изменения, которые за век претерпела служба участковых уполномоченных.
Песошин также обратил внимание на то, что круг должностных обязанностей участковых затрагивает большинство сфер жизни людей. Речь идет о контроле за миграционными процессами, соблюдении экологических норм, проверке владельцев огнестрельного оружия и многом другом.
«Вы работаете непосредственно среди населения, проводите профилактические мероприятия, решаете многие житейские проблемы граждан», — обратился к собравшимся на торжество участковым Премьер-министр Татарстана.
По словам Песошина, в условиях проведения специальной военной операции на Украине (СВО) и напряженной внешнеполитической ситуации участковые занимаются обеспечением стабильности, а также непосредственно принимают участие в охране общественного порядка и обеспечения безопасности населения новых регионов.
«Отмечая столетний юбилей службы, мы не вправе забывать о ветеранах, кто стоял у самых истоков, создавал славу и историю службы. Я уверен, что нынешнее поколение сотрудников службы благодаря накопленному опыту своих предшественников с честью выполняет свой гражданский и служебный долг», — добавил Премьер.
После этого Алексей Песошин вручил отличившимся участковым уполномоченным полиции ряд государственных наград республики за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты.
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