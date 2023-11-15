Алексей Песошин: Трасса М12 станет одной из визитных карточек Татарстана

Трасса М12 «Восток» станет одной из визитных карточек Татарстана. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на открытии седьмого этапа автомагистрали.

«Сегодня мы открываем движение по первому татарстанскому участку. Запуск движения по седьмому этапу трассы М12 является важным звеном в реализации всего проекта по строительству трассы М12», — сказал глава Правительства РТ.

Песошин отметил, что уже сейчас значительно сократится время в пути от Москвы до Казани. Это будет способствовать дальнейшему наращиванию экономический связей Татарстана с Московской агломерацией и даст развитие малому и среднему бизнесу, убежден он.

Премьер-министр подчеркнул, что новая дорога повысит транспортную доступность для жителей, будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых инфраструктурных объектов и рабочих мест.

Кроме того, по его словам, автодорога в перспективе свяжет большое количество регионов, обеспечит обход «загруженных узлов» большегрузным и другим транзитным транспортом, поскольку станет полноценным южным обходом Казани.

«Мы все очень ждем скорейшего запуска движения всего республиканского участка с мостом через Волгу в конце этого года», — заключил Песошин.

Автомобильная дорога М12 «Восток» в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 километра. Время в пути по автомагистрали от Москвы до Казани сократится в два раза — до 6,5 часа.

Создание магистрали М12 «Восток» — часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора „Европа — Западный Китай“» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.