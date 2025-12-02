Алексей Песошин: Татарстан является признанным центром юридической практики

В Императорском зале Казанского Федерального университета состоялась церемония награждения Всероссийской юридической премии имени Шершеневича и лауреатов премии «Юрист года Республики Татарстан». С приветственным словом к участникам обратился Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Республика Татарстан и город Казань являются признанными центрами юридической практики, образования и науки. Выдающиеся юристы казанской юридической школы известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Следуя лучшим традициям, ученые-правоведы и практики продолжают укреплять то, что наработано выдающимися основоположниками казанской школы права, такими как Габриэль Шершеневич, Гавриил Державин, Дмитрий Мейер», – сказал он.

Песошин поздравил собравшихся с наступающим Днем юриста и напомнил, что благодаря всесторонней поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике создана и развивается эффективная система государственной и негосударственной бесплатной юридической помощи, а также ежегодно проводится Казанский Международный юридический форум.

Обладателями Всероссийской премии имени Шершеневича стали заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения Московского государственного института международных отношений МИД РФ Алексей Малиновский и советник председателя регионального отделения МОО «Союз десантников» по Республике Татарстан, доктор экономических наук, доцент, заслуженный юрист РТ Сергей Алексеев.

«В настоящее время профессия юриста стала жизненно важной. Ни одна сфера не обходится без нашего сопровождения. Важно, чтобы сегодняшние студенты профильных факультетов стремились к высоким показателям работы. Такие результаты мы можем увидеть у тех, кто получает награды сегодня», – добавил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин.

Были награждены и победители региональной премии «Юрист года Республики Татарстан» по семи номинациям и вручены государственные награды.