Песошин: «Татарстан является лидером по внедрению антикоррупционных технологий»

Татарстан лидирует среди регионов России по внедрению антикоррупционных институтов. В республике действует программа «Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 2024 годы», которая содержит 121 мероприятие. В их реализации участвуют органы власти. Такие слова привел Премьер-министр Татарстан Алексей Песошин в обращении по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

«Главная цель программы – выявление и устранение причин коррупции, создание условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к этому явлению», – отметил Песошин.

В органах власти антикоррупционное направление курируют кадровые службы. Сотрудники проводят разъяснительную работу с государственными и муниципальными служащими по соблюдению ими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, проводят проверки соблюдения установленных ограничений и запретов.

Ежегодно по специализированным антикоррупционным программам проходят повышение квалификации не менее 33 процентов государственных и муниципальных служащих.

Для обеспечения юридической чистоты все разрабатываемые нормативные правовые акты проходят антикоррупционную экспертизу.

Большая работа проводится в целях антикоррупционного образования и антикоррупционной пропаганды. В средствах массовой информации публикуются материалы антикоррупционной направленности, в том числе выпускаются телепередачи и радиосюжеты.

Необходимость комплексного воздействия на коррупцию обусловлена влиянием проблемы на все сферы жизни, многообразием ее проявлений, усложнением межотраслевых и межрегиональных связей.

Антикоррупционная деятельность находится в постоянном развитии и поиске новых способов профилактики, при этом посредством социологических исследований учитывается и мнение населения о коррупции.

Для сокращения в республике проявлений такого явления, как коррупция, государственная программа является наиболее гибким методом планирования, направленным на обеспечение оперативного решения задач, эффективная реализация которых возможна только путем совместной целенаправленной и слаженной работы органов публичной власти и общественности.

По решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию ООН и ратифицировала ее.