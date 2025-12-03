Алексей Песошин: Роль профсоюзов в жизни Татарстана только растет

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня в Казани в Культурном центре «Сайдаш» прошла 30-я отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Республики Татарстан. В работе мероприятия принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Также на конференцию прибыл председатель Общероссийского союза «Федерация Независимых профсоюзов России» Сергей Черногаев. Для всех желающих была организована прямая трансляция мероприятия.

Конференция началась с избрания рабочих органов и проведения организационных процедур. С отчетным докладом о деятельности Федерации профсоюзов за период с 2020 по 2025 годы выступила председатель организации Елена Кузьмичева.

В приветственном слове Сергей Черногаев подчеркнул значимость Федерации профсоюзов Татарстана, объединяющей 18 отраслевых и 4 первичных республиканских организаций. Он отметил, что благодаря слаженной работе лидеров профсоюзного движения и поддержке трудовых коллективов организация добивается конкретных результатов в защите прав работников, развитии социального партнерства и улучшении условий труда.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в своем выступлении подчеркнул, что профсоюзы занимают важное место в жизни республики, а их роль в условиях экономических вызовов только возрастает.

«Ваша деятельность – это ежедневно решаемые вопросы защиты трудовых прав, развития социального партнерства, достойного уровня оплаты и условий труда, поддержки семей и молодежи», – отметил он.

Премьер-министр Татарстана подчеркнул значимость сотрудничества между органами власти, работодателями и профсоюзами, а также важность коллективных переговоров и трехсторонних соглашений, ставших мощным инструментом поддержания стабильности и согласия в Татарстане.

Алексей Песошин пожелал участникам конференции конструктивного диалога, эффективных решений и успешной реализации планов, подчеркнув, что работа профсоюзов является надежной основой для дальнейшего повышения качества жизни граждан.

По итогам конференции Елена Кузьмичева переизбрана председателем Федерации профсоюзов Республики Татарстан на новый пятилетний срок.