Алексей Песошин провел заседание Совета директоров АО «Татспиртпром»

Сегодня в Доме Правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров АО «Татспиртпром». Провел заседание Премьер-министр Республики Татарстан, председатель Совета директоров АО «Татспиртпром» Алексей Песошин.

В заседании приняли участие генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Андрей Феоктистов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Юрий Карякин, заместитель генерального директора по операционной деятельности Никита Мингалёв и другие.

Фото: пресс-служба Правительства РТ

За 6 месяцев 2022 года объем реализации алкогольной продукции составил 4 млн. 769 тыс. декалитров, в том числе ликероводочных изделий производства АО «Татспиртпром» – 4 млн. 697 тыс. дал. Рост объемов реализации алкогольной продукции по отношению к 2021 году составил 26% или 984 тыс. дал., в том числе продукция АО «Татспиртпром» выросла на 986 тыс. дал.

По итогам 6 мес. 2022 г. АО «Татспиртпром» остается третьим по величине брендодержателем в категории «Водка» в Российской Федерации. Доля АО «Татспиртпром» на рынке водки выросла с 10,2% в январе-июне 2021 г. до 11,1% по итогам I полугодия 2022 г. А в июне компания вышла на первое место в России по месячному объему продаж водки (в рамках месяца доля АО «Татспиртпром» достигла 13,0%).

За первое полугодие 2022 года АО «Татспиртпром» выпустил на рынок 2 новые категории напитков – джин «ROYAL RAVEN» и коньячный напиток «Мастер Погреба». Выбор данных категорий не случаен, они показывают высокие темпы роста за последние 2 года.

Объем реализации пива за 2022 год составил 6 млн. 120 тыс. дал. Наиболее популярными брендами являются «Белый Кремль», «Хмельные раки», «Жигулевское». Тенденцию импортозамещения поддержали продуктами под торговыми марками «Schlosskeller» в двух традиционных вкусах популярных на рынке: лагер и пшеничное.

Фото: пресс-служба Правительства РТ

Всего за 6 месяцев компанией было произведено 4 млн. 782 тыс. декалитров алкогольной продукции, из них 4 млн. 187 тыс. декалитров – это водка. Пиво завода «Белый Кремль» было произведено в объеме 5 млн. 926 тыс. декалитров.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг без НДС и акциза АО «Татспиртпром» по итогам 6 месяцев 2022 года составила 7 млрд. 164 млн. руб., что на 26% выше уровня аналогичного периода 2021 года. Рентабельность продаж составила 23,6%, рост на 1,6 п.п к уровню 2021 года.

Чистая прибыль компании выросла на 49% относительно 6 месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба АО «Татспиртпром».