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19 мая 2021  16:45

Алексей Песошин провел заседание Совета директоров АО «Татспиртпром»

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Сегодня в Доме Правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров АО «Татспиртпром». Провел заседание Премьер-министр РТ, председатель Совета директоров АО «Татспиртпром» Алексей Песошин. 

В заседании приняли участие генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов, заместитель генерального директора по операционной деятельности Никита Мингалев, заместитель генерального директора по экономике и финансам Андрей Феоктистов и заместитель генерального директора по техническим вопросам Фарит Шагиахметов.

Ключевыми темами в повестке были вопросы об утверждении годового и финансового отчета АО «Татспиртпром» за 2020 год, о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Татспиртпром», в Ревизионную комиссию на 2021 — 2022 годы, обсуждались другие темы операционной деятельности предприятия.

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