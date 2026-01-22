Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Фото: rais.tatarstan.ru

Заседание Попечительского совета Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КНИТУ-КАИ состоялось сегодня под председательством Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

До начала заседания Алексей Песошин совместно с представителями руководства университета ознакомился с планами дальнейшего развития вуза, посетил лаборатории и учебные классы КНИТУ-КАИ. В частности, ему показали образовательные пространства, создаваемые университетом совместно с партнерами.

Так, на базе комплектного самолета Ту-214, переданного вузу Казанским авиационным заводом, организовано обучающее пространство. В планах – создание образовательной площадки «Авиамоделирование» с использованием одного из вертолетов Казанского вертолетного завода. Также Премьер-министру продемонстрировали авиационные классы, где обучаются учащиеся трех общеобразовательных школ Казани.

Фото: rais.tatarstan.ru

В ходе заседания Алексей Песошин отметил, что серьезные вызовы, с которыми столкнулась страна, влияют на все сферы жизни, а предприятия авиастроительного и оборонно-промышленного комплекса работают в усиленном режиме и реализуют масштабные проекты.

«Поставленная Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным задача обеспечения до 2030 года технологического лидерства по основным национальным проектам для нас является ориентиром работы на ближайшую перспективу», – сказал он.

По его словам, одним из ключевых направлений является тесное взаимодействие вузов и компаний. «Мы должны сделать все возможное для обеспечения работодателей кадрами, научными исследованиями и технологиями», – подчеркнул Премьер-министр.

В ходе заседания была одобрена концепция развития КНИТУ-КАИ до 2030 года, которую представил ректор университета Кирилл Охоткин. В докладе также была представлена программа капитального ремонта общежитий и зданий вуза на 2026-2030 годы.

Охоткин напомнил, что КАИ вошел в перечень ведущих инженерно-технических университетов, готовящих кадры и осуществляющих исследовательские разработки для технологического лидерства.

«Особенность разрабатываемой стратегии развития вуза заключается в том, что она должна быть согласована с индустриальными партнерами – в части планов развития как по подготовке кадров, так и по повестке научных исследований и разработок. Соответственно, каждый проект, который мы будем реализовывать, должен быть поддержан как минимум одним индустриальным партнером», – рассказал он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Ректор также попросил участников заседания дать «обратную связь» по идеям развития университета на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Исполняющий обязанности управляющего директора «Туполева» Юрий Абросимов подчеркнул, что КНИТУ-КАИ является одним из ключевых вузов для компании. Он напомнил о задачах по увеличению производства авиационной техники, ее модернизации и созданию новых авиационных комплексов.

«Считаю, что с этой задачей мы сможем справиться только при совместной работе. Уверен, что КНИТУ-КАИ будет и дальше надежным партнером в этом деле», – заявил он.

Заместитель управляющего директора – главный конструктор Казанского вертолетного завода Алексей Гарипов также отметил плотное сотрудничество КВЗ и КНИТУ-КАИ. Он сообщил, что одной из совместных задач является привлечение учебного центра завода как площадки для лабораторных работ и лекций для трех кафедр вуза – «Аэрогидродинамика», «Технологии машиностроительных производств» и «Вертолетостроение».

По словам представителя КВЗ, это позволит обеспечить материальную и техническую базу и обновить преподавательский состав за счет привлечения высококвалифицированных производственных специалистов. Алексей Гарипов также высоко оценил сотрудничество по проекту «Крылья Ростеха» и отметил необходимость дальнейшего развития этого направления.

Генеральный директор «АйСиЭл – КПО ВС» Евгений Степанов поддержал тему развития специализированных студенческих конструкторских бюро.

Он напомнил, что в 2025 году в 7-м корпусе КНИТУ-КАИ компания открыла новую учебную лабораторию, рассчитанную на Институт компьютерных технологий и защиты информации и Институт радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий.

«Произведен ремонт помещений, закуплена мебель, лаборатория оснащена самым современным высокопроизводительным оборудованием», – уточнил он, добавив, что целесообразно сформировать студенческие конструкторские бюро на базе лаборатории как полноценные подразделения университета.

Фото: rais.tatarstan.ru

О необходимости финансирования НИОКР напомнил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Он подчеркнул важность усиления работы с научными центрами и увеличения финансирования новых технологий на уровне стратегического планирования для повышения конкурентоспособности реального сектора.

Подводя итоги заседания, Алексей Песошин оценил представленные планы и призвал сосредоточиться на актуальных направлениях образовательной и научной деятельности вуза, включая качество подготовки специалистов, взаимодействие с индустриальными партнерами, рост объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также продолжение программ передовой инженерной школы КАИ и «Приоритет-2030».

«Реализация всех этих задач потребует напряженной работы не только коллектива университета, но и всесторонней поддержки со стороны индустриальных партнеров», – подчеркнул Премьер-министр.

Фото: rais.tatarstan.ru

Участники заседания решили продолжить совместные проекты с предприятиями, которые должны сформировать рекомендации по развитию вуза. Индустриальным партнерам совместно с приемной комиссией предстоит определить места для целевого набора в 2026 году, спрогнозировать кадровую потребность на пять лет и предложить меры поддержки.

Совет также рекомендовал масштабировать лучшие практики программ «Крылья Ростеха», ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос», развивать производственную аспирантуру и дополнительное образование специалистов.

Руководителям предприятий предложено участвовать в пополнении эндаумент-фонда университета и финансировании ремонта учебных зданий. С предложением о софинансировании строительно-монтажных работ на объектах КНИТУ-КАИ Попечительский совет планирует обратиться в Кабинет Министров РТ.

Алексей Песошин в целом высоко оценил работу Попечительского совета и призвал к активной реализации выработанных решений.