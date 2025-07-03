Алексей Песошин провел встречу с торговыми представителями РФ в иностранных государствах

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с торговыми представителями России в иностранных государствах. В состав делегации вошли торговые представители РФ в Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Мьянме. Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы обсуждались вопросы текущего торгово-экономического сотрудничества Татарстана с зарубежными партнерами, экспортный потенциал республиканских предприятий, продвижение продукции на международных рынках, а также развитие логистики и межрегиональных связей.

Песошин подчеркнул важность работы торговых представительств для укрепления взаимовыгодных отношений с зарубежными странами. Он отметил, что в 2024 году внешнеторговый оборот Татарстана вырос более чем на 12% и достиг $16,2 млрд, а экспорт увеличился на 20%, составив $12,3 млрд.

«Цифры неплохие, но хочется лучше. В этой работе мы надеемся на вашу поддержку. Мы в свою очередь готовы оказать вам полное содействие», — отметил премьер-министр.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан отличается развитой промышленностью, природными ресурсами, выгодным географическим положением и мощной транспортной инфраструктурой. В республике сосредоточены значительные производства в сферах нефтедобычи, машиностроения, химии и энергетики, а также выпускаются самолеты, вертолеты, грузовые автомобили и другая продукция. Валовый региональный продукт в 2024 году составил 5,2 трлн рублей.

Подробности о промышленном и инвестиционном потенциале региона представили вице-премьер, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и руководитель Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

В рамках визита торговые представители планируют посетить ведущие предприятия Татарстана, чтобы ознакомиться с их возможностями.