Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялось заседание Совета директоров АО «Сетевая компания» под председательством Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На заседании рассмотрены вопросы надежности электроснабжения потребителей, результаты производственной и финансово-экономической деятельности, освоение капитального строительства за 2025 год, развитие производственной системы «Энергия». Также утверждены бюджет доходов и расходов компании и план капитального строительства на 2026 год.

Совету директоров представили показатели надежности электроснабжения за 2025 год. Отмечена устойчивая тенденция снижения доли технологических нарушений с отключением потребителей. Положительное влияние на надежность оказывают внедряемые решения, включая системы секционирования, индикаторы короткого замыкания, автоматическое восстановление сети в Казани, а также проведение работ под напряжением.

По итогам 2025 года объем услуг по передаче электроэнергии составил около 28,4 млрд кВт·ч, что на 3,8% выше уровня 2024 года. При этом потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Средней Волги достигло 115,7 млрд кВт·ч, снизившись на 0,3% в годовом выражении. Наибольшая доля потребления традиционно приходится на Татарстан – 32%, при росте на 5,5%. Потери электроэнергии в сетях компании составили 1,58 млрд кВт·ч, или 6,07%.За год заключено 14,3 тыс. договоров на технологическое присоединение, исполнено 14,4 тыс. Максимальная мощность по исполненным договорам составила 969 МВт, что на 85% больше, чем в 2024 году.

Объем освоенных капитальных вложений в 2025 году достиг 16,7 млрд рублей без НДС. В рамках программы реализуются крупные проекты, включая реконструкцию подстанций 500 кВ «Бугульма» и 220 кВ «Тойма-2», строительство подстанции 110 кВ «Пестрецы», реконструкцию энергетического комплекса ПС «Пестрецы», а также модернизацию сетей и подключение новых потребителей. Значительная часть инвестиций направлена на развитие распределительных сетей напряжением 0,4-6(10) кВ и установку приборов учета.

Компания продолжает развивать производственную систему «Энергия», основанную на принципах бережливого производства. В 2025 году реализовано более 11 тыс. кайдзен-предложений и 90 проектов, вовлеченность персонала достигла 96%. За 11 лет стандартизированы все ключевые процессы. Компания также распространяет принципы бережливого производства среди партнеров.

В 2024 году «Сетевая компания» получила серебряный уровень соответствия стандартам Производственной системы Тойоты (T-TPS) и Системы менеджмента Тойоты (TMS) и планирует достичь золотого уровня. Реализуется план мероприятий, направленный на повышение безопасности труда, качества и надежности услуг, снижение потерь и оптимизацию бизнес-процессов.