Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

Фото: rais.tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин провел в Доме Правительства заседание Совета директоров «Сетевой компании», на котором были подведены итоги производственной и финансово-экономической деятельности за девять месяцев 2025 года и рассмотрены ключевые вопросы надежности электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Участники заседания отметили устойчивое снижение числа аварийных отключений потребителей. Положительное влияние на надежность электроснабжения оказали внедрение систем секционирования, индикаторов короткого замыкания, автоматического восстановления сети в Казани, а также выполнение работ под напряжением. Показатели SAIDI и SAIFI по аварийным отключениям снизились по всем уровням напряжения.

За девять месяцев 2025 года объем услуг по передаче электроэнергии в Татарстане составил около 21,1 млрд кВт·ч, что на 4,8% выше уровня прошлого года. По итогам года показатель планируется на уровне 28,4 млрд кВт·ч. Потребление электроэнергии в ОЭС Средней Волги составило 84,8 млрд кВт·ч, при этом доля Татарстана достигла 31,9%, рост – 6% год к году.

Потери электроэнергии в сетях за отчетный период составили 5,55%, или 1,59 млрд кВт·ч. За это же время заключено 10,5 тыс. договоров на технологическое присоединение, из них исполнено 10,2 тыс. Максимальная мощность по выполненным договорам достигла 451 МВт, что на 26% больше, чем годом ранее.

В рамках плана капитального строительства на 2025 год в пределах выделенных источников финансирования реализуются такие крупные, социально и экономически значимые проекты, как реконструкция ПС 500 кВ Бугульма, ПС 220 кВ Тойма-2, МНК 100кВ ПС 110 кВ ПП 1, 2 – ПС Центр, строительство новой ПС 110 кВ Пестрецы, реконструкция энергетического производственного комплекса ПС Пестрецы, мероприятия, направленные на повышение уровня надежности электроснабжения потребителей и качества поставляемой электрической энергии в распределительных сетях, мероприятия по подключению потребителей в соответствии с техническими условиями по договорам технологического присоединения.

За девять месяцев освоено 10,7 млрд рублей капитальных вложений, по итогам года показатель прогнозируется на уровне 17,8 млрд рублей. В эксплуатацию введено почти 11,9 тыс. объектов электросетевого хозяйства, построено 317 км линий электропередачи.

Отдельное внимание уделено подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов. Компания выполнила около 1,3 тыс. мероприятий, организовала взаимодействие с органами власти и экстренными службами. По итогам проверки Минэнерго России 7 ноября 2025 года компанией получен паспорт готовности.