Алексей Песошин принял участие в заседании Совета директоров КАМАЗа

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин принял участие в заключительном в текущем году заседании Совета директоров КАМАЗа, которое прошло под председательством генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Мероприятие состоялось в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Члены Совета заслушали информацию о состоянии рынка и результатах продаж компании за десять месяцев 2025 года. На заседании был утвержден бизнес-план группы организаций КАМАЗ на 2026 год, а также принята Программа стратегического развития предприятия до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

В завершение Алексей Песошин вручил государственные награды Республики Татарстан наиболее отличившимся сотрудникам КАМАЗа.

Кроме того, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов наградил генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина Почетным знаком ОДКБ II степени за активную и плодотворную работу по развитию и углублению военно-политического сотрудничества в рамках ОДКБ.