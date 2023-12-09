Алексей Песошин поздравил жителей Татарстана с Днем героев Отечества

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем героев Отечества.

«Дорогие татарстанцы!

Сегодня отмечается памятная дата – День Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань памяти павшим героям, совершившим подвиги в бою, а также чествуем тех, кто сегодня живет среди нас, – людей, которые совершают мужественные поступки в мирное время, самоотверженно и бескорыстно вносят бесценный вклад в укрепление безопасности нашей страны, в ее могущество и целостность.

Герои Отечества верны долгу и своей земле, своему народу, традициям, переданным от предков, и готовы к настоящим поступкам, когда это требуется в интересах Родины. Их героизм, отвага и смелость вдохновляют на подвиги других людей, укрепляют веру в безграничность силы духа. Многие из них положили на алтарь победы свои жизни во имя мирного неба над нашими головами.

Значителен вклад Героев Труда в восстановление народного хозяйства, в развитие сельскохозяйственной, промышленной и непроизводственных сфер республики. Благодаря их трудовым подвигам и славным мирным делам отечественная история обогатилась выдающимися достижениями в экономической, научной и культурной областях.

Сегодня нашей стране вновь пришлось призвать под знамена своих героев, чтобы сражаться за нерушимость границ Отечества, за сохранение тех высоких нравственных принципов и идеалов, которым всегда был верен российский народ.

Наш долг – помнить о подвигах героев и создавать достойные условия жизни для ветеранов войны и труда.

Низкий поклон и сердечная благодарность всем Героям Отечества – и живущим среди нас, и отдавшим свои жизни за нашу Родину.

Примите искренние слова благодарности и пожелания крепкого здоровья, благополучия и большого счастья!» – говорит в поздравлении.

9 декабря в России отмечают День героев Отечества. Памятная дата была установлена Президентом Владимиром Путиным в 2007 году и приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году.