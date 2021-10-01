Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Международным днем пожилых людей

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил представителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Он подчеркнул, что в этот день мы традиционно чествуем наших ветеранов — людей, которые самоотверженным и бескорыстным ежедневным трудовым подвигом внесли огромный вклад в процветание родной республики.

«Ваш активный вклад во все сферы экономической, политической и деловой жизни Татарстана позволил республике стать одним из наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации», — отметил Алексей Песошин.

По его словам, многие ветераны, несмотря на преклонные годы, до сих пор ведут активную общественную работу, занимаются военно-патриотическим и нравственным воспитанием молодого поколения.

«Примите нашу искреннюю признательность и благодарность за то, что вы сделали и продолжаете делать для страны и республики. Желаю вам и вашим близким душевного тепла, крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, близкие и дорогие люди», — заключил Премьер-министр РТ.