Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем профсоюзов РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем профсоюзов РТ.

«Профсоюзы являются важный институтом трудовых отношений, компетентно защищающим основные права работников, их интересы в области занятости, обеспечении условий и оплаты труда, способствуя эффективному воспроизводству рабочей силы», — напомнил глава Правительства региона, слова которого приводит пресс-служба Президента РТ.

По мнению Премьера, сейчас профсоюзы остаются важнейшей общественной организацией, обеспечивающей согласование и защиту интересов человека труда, а также сохранение социальной стабильности в обществе. «В рамках созданной в Республике Татарстан и успешно функционирующей системы социального партнерства профсоюзы являются ключевым ее субъектом, эффективной силой и полноценным партнером государства и бизнеса в динамичном развитии экономики», — подчеркнул Алексей Песошин.

По оценке Премьер-министра РТ, работа профсоюзов республики отличается результативностью и новаторством. Он уверен, что именно благодаря им обеспечивается социальное согласие и стабильность в обществе, а это является основой для дальнейшего экономического и социального развития. «В режиме конструктивного диалога решаются многочисленные актуальные вопросы, значимые для экономики Республики Татарстан», — добавил он.

Алексей Песошин также выразил особую благодарность ветеранам профсоюзного движения региона, которые внесли значительный вклад в развитие социального партнерства.

«Желаю дальнейшей успешной совместной работы, приносящей ощутимые результаты, счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма, благополучия во всем, мира и добра!» — завершил свое поздравление Премьер-министр Татарстана.