Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем машиностроителя

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников машиностроительного комплекса республики и ветеранов отрасли с Днем машиностроителя.

«Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Машиностроение — это важнейшая отрасль промышленности, которая во многом определяет состояние экономики и социальной сферы страны», — говорится в обращении.

Алексей Песошин подчеркнул, что Татарстан по праву может гордиться своим машиностроением, выпускающим высокотехнологичные конкурентоспособные изделия практически для всех областей народного хозяйства. «Для республики день работников машиностроения — особый праздник, поскольку Татарстан давно зарекомендовал себя в качестве серьезного производителя машиностроительной продукции, известного по всей России и за рубежом», — отметил он.

По словам Премьер-министра РТ, динамичному развитию татарстанского машиностроения способствует внедрение на предприятиях отрасли инновационных технологий, эффективное использование всех видов материальных, финансовых и трудовых ресурсов, обновление основных фондов. Качество и надежность производства обеспечиваются трудом коллективов рабочих и инженерно-технического персонала, которые по праву гордятся своими богатыми традициями и знаменитыми династиями.

«Благодарю работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд и желаю всем крепкого здоровья, счастья и стабильности в работе, новых достижений и успешной реализации планов», — заключил Песошин.