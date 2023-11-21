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Алексей Песошин поздравил налоговиков Татарстана с профессиональным праздником
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником.
«Дорогие работники и уважаемые ветераны налоговой службы Республики Татарстан!
От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника налоговых органов Российской Федерации.
От вашей каждодневной работы напрямую зависит развитие нашей республики и всей страны. Ваши усилия направлены на поддержание баланса между экономическим ростом и решением социальных задач.
Важно, что налоговая служба постоянно совершенствуется, используя современные методы и технологии. Ваши проекты и инициативы способствуют улучшению качества обслуживания налогоплательщиков и повышению эффективности налогового администрирования.
Выражаю огромную благодарность каждому из вас за безупречный профессионализм, стремление к постоянному развитию и готовность идти в ногу со временем.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях», – говорится в поздравлении.
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