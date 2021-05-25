Власти Татарстана создали в Иннополисе экспертный совет

В Татарстане учрежден экспертный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис». Соответствующее постановление Кабмина республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«<…> Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: утвердить прилагаемые положение об экспертном совете особой экономической зоны технико-внедренческого типа „Иннополис“, созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан, и состав экспертного совета <…>», — отмечается в документе.

Совет будет оценивать бизнес-планы компаний, которые планируют стать резидентами Иннополиса, а также принимать решения о производстве научно-технической продукции и промышленно-производственной логистической деятельности.

Общее количество членов экспертного совета должно составлять не менее семи и не более 20 человек. В его состав включены представители Минэкономразвития РФ, исполнительных органов власти РТ, кредитно-финансовых и научных организаций.

Председателем совета назначен вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов, его заместителем — замглавы Минэкономики республики Динар Шакиров, а ответственным секретарем (по согласованию) — заместитель гендиректора по взаимодействию с государственными органами АО «ОЭЗ „Иннополис“» Дмитрий Вандюков.