Алексей Песошин: По итогам года рост ВРП Татарстана оценивается на уровне 103,8%

По итогам 2021 года рост валового регионального продукта Татарстана оценивается на уровне 103,8%, доложил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Кабинета Министров РТ. В работе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Заседание было посвящено основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2022 — 2024 годы, прогнозу консолидированного бюджета РТ на 2022-2024 годы и бюджета Территориального фонда ОМС РТ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

«Прогноз развития республики и страны в целом характеризуется общей положительной динамикой по основным социально-экономическим показателям. Так, по итогам текущего года рост валового регионального продукта республики оценивается на уровне 103,8%», — сказал Песошин.

Заместитель Премьер-министра — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что темп роста ВРП в 2022 году прогнозируется на уровне 103,6%. Из этого прироста около 35% будет обеспечено наращиванием объемов в промышленном производстве, 19% — за счет сельского хозяйства, 17% — торговли, 6% — строительства.

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин отметил, что бюджет на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов разработан на основе исполнения бюджета за 8 месяцев, ожидаемых итогах года, изменениях законодательства. Так, общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2022 год прогнозируется в объеме 294,1 млрд рублей, на 2023 год — 303,6 млрд рублей, на 2024 год — 315 млрд рублей. Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2022 год прогнозируется в объеме 304,9 млрд рублей, на 2023 год — 316,2 млрд рублей, на 2024 год — 328,9 млрд рублей. Дефицит консолидированного бюджета в 2022 году составит 10,8 млрд рублей, в 2023 году — 12,6 млрд и в 2024 году — 13,9 млрд.

Рустам Минниханов отметил, что в этом году в республике достигнут рост экономической активности. Положительная динамика зафиксирована в промышленном производстве, торговле и строительстве. «Но это не повод для спокойствия. До конца года еще достаточно много времени. Основная цель — укрепить текущие позитивные тенденции. Параметры, которые мы заложили на следующий год, требуют от нас очень кропотливой работы. Следует обеспечить рост ВРП до 103,6%, индекс промышленного производства — 103,4%, инвестиции в основной капитал — 104,7%. Все эти показатели очень серьёзные», — сказал руководитель республики.