Алексей Песошин ознакомился с планами развития Университета Иннополис

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил Университет Иннополис и ознакомился с планами его развития. Презентация АНО ВО «Университет Иннополис» прошла в холле вуза после пленарного заседания республиканского августовского совещания работников образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

О деятельности университета доложили заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов и директор вуза Искандер Бариев.

По их данным, в настоящее время в университете обучаются 1528 студентов из 32 стран. Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные места составляет 95,1.

В 2024 году вуз выпустил 235 специалистов, все они трудоустроены в ведущие российские компании. Кроме того, в рамках дополнительного профессионального образования Университет Иннополис подготовил около 12 тыс. специалистов.

Колледж Иннополиса в 2025 году принял 75 студентов (выпускников 9-го класса). Конкурс на поступление составил почти 20 человек на место: 1440 заявок поступило из 55 регионов страны. В десятке регионов-лидеров – Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Самарская и Московская области, Удмуртия, Москва, Марий Эл, ЯНАО, ХМАО, Свердловская область и Краснодарский край.

Алексею Песошину также представили реализацию в республике проекта «Физико-математический прорыв». Глава Кабинета Министров РТ пообщался с его участниками.