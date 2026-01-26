Алексей Песошин отметил вклад таможенников в защиту экономических интересов страны

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником – Международным днем таможенника. Его слова приводит пресс-служба Правительства РТ.

Он отметил, что праздник отмечается с 1983 года и был учрежден в год 30-летия Всемирной таможенной организации.

«Этот праздник символизирует высокий уровень доверия общества и государства людям, которые стоят на страже экономических интересов страны, обеспечивают законность и порядок во внешнеэкономической деятельности», – добавил Песошин.

Алексей Песошин подчеркнул, что современная экономическая ситуация ставит перед таможенной службой сложные задачи и требует от сотрудников напряженной работы, высокой ответственности, честности и полной самоотдачи.

Он указал, что именно благодаря профессионализму работников таможни Россия эффективно защищает свои экономические рубежи, развивает внешнюю торговлю и выстраивает равноправные и прозрачные отношения с международными партнерами.

«От качественной и оперативной работы таможенной службы, применения передовых таможенных технологий, новых форм и методов работы, необходимых для ускорения товарооборота, во многом зависит повышение уровня инвестиционной привлекательности региона и развитие международных отношений», – заявил Премьер-министр РТ.

В завершение Алексей Песошин поблагодарил работников и ветеранов службы за добросовестный труд и пожелал им крепкого здоровья, благополучия, энергии, успехов в службе и новых профессиональных достижений.