Алексей Песошин открыл XV KazanForum и выставку Russia Halal Expo

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Торжественное открытие Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» и международной выставки RUSSIA HALAL EXPO состоялось в выставочном центре «Казань Экспо». В церемонии принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Форум уже многие годы служит площадкой для диалога, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром. Сегодня мы отмечаем 15-ю годовщину форума», – сказал глава Правительства РТ.

По его словам, за эти годы Россия и исламский мир совершили значительный путь в развитии своих отношений. «Сейчас с гордостью можем говорить о взаимном уважении, доверии и стремлении к совместному процветанию», – подчеркнул спикер.

Песошин добавил, что исламский мир всегда был и остается для России одним из важнейших экономических партнеров в мире.

«И все последние годы наши деловые связи стабильно растут и крепнут. Достаточно сказать, что товарооборот России и стран Организации исламского сотрудничества за последние три года вырос на 37% и составил более 156 млрд долларов», – отметил он.

Премьер-министр заметил, что все мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей.

Говоря о RUSSIA HALAL EXPO, он сообщил, что это крупнейшая в России выставка экономического и научно-технологического сотрудничества регионов РФ и стран ОИС. Она представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадку для построения конструктивного диалога между участниками форума.

«В работе выставки принимают участие 11 стран мира и 17 регионов России», – проинформировал глава Правительства РТ.

На выставке, во втором павильоне, представлены национальные стенды зарубежных стран, организованы зоны России и Татарстана. В третьем павильоне можно увидеть коллективные экспозиции регионов РФ, международных и российских компаний, есть зона В2В «бизнес для бизнеса».

В церемонии открытия также приняли участие заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, министр иностранных дел и международного сотрудничества Ливии Абдулхади Ибрагим Лахвейж, замминистра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех, генеральный директор Исламской палаты халяльных услуг Ашраф Аль Танбули.

Работа форума началась с прочтения суры Корана муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным.

В работе KazanForum 2024 принимают участие более 40 стран ОИС, 83 региона России и представители свыше 40 стран мира.