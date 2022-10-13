Алексей Песошин открыл транспортно-пересадочный пункт «Компрессорный»

Первый в Татарстане современный транспортно-пересадочный пункт «Компрессорный» открылся сегодня в Казани. Участие в торжественной церемонии принял Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Сначала глава Правительства республики осмотрел отремонтированный подземный пешеходный переход. Здесь строители гидроизолировали швы, покрыли стены и пол гранитной плиткой, установили камеры видеонаблюдения и натянули подвесной потолок с системой светодиодного освещения.

«В городе появился современный пассажирский комплекс с турникетной системой входных групп в сопряжении с железнодорожной платформой „Компрессорный”, обеспеченный подъездными путями к стоянке автотранспорта», — сказал Песошин на церемонии открытия.

Перед тем как перерезать красную ленточку, Премьер-министр РТ вместе с министром транспорта Татарстана Фаритом Ханифовым и начальником Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергеем Дорофеевским наградили отличившихся работников железнодорожной отрасли республики.

«Пригородные железнодорожные пассажирские перевозки важны для республики. Маршрутная сеть Татарстана включает 114 направлений, и открытие транспортно-пересадочного узла несомненно повысит качество обслуживания пассажиров, которых за год перевозится свыше 6 млн», — отметил Песошин.

Перерезав красную ленту, гости прошли внутрь нового двухэтажного павильона. Здесь им презентовали рассчитанное на 50 пассажиров комфортабельное помещение, где есть возможность подзарядить телефон, скачать книгу или фильм через местный Wi-Fi или просто посидеть на удобных креслах.

Начальник Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД» Роман Цуканов заметил, что весь пункт полностью адаптирован для представителей маломобильных групп населения — от комнаты ожидания и санитарных узлов до касс с заниженными подоконниками.

В завершение Песошин осмотрел отремонтированные платформы, где предусмотрены комнаты ожидания, чтобы укрыться от непогоды, и информационные табло, сообщающие о времени и направлении прибывающих составов, а также парковку перед павильоном и небольшой парк рядом с ней.

«Новый проект для Российских железных дорог. Татарстан уже привык, что мы должны в числе первых получать все инновации, которые есть. Для республики это первый такой объект. Да, был узел „Казань-2”, но он строился по другим принципам и под другие реалии», — подытожил Премьер-министр РТ.