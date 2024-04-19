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Алексей Песошин отчитается о работе Правительства РТ за 2023 год на заседании парламента
Пятьдесят третье заседание Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоится сегодня в Казани. Основным вопросом повестки дня станет отчет о результатах деятельности Кабинета Министров РТ за прошлый год. Его представит Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Отчет о работе Правительства РТ внесен в парламент Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он был предварительно рассмотрен на заседаниях всех комитетов Госсовета.
Всего в повестку сессии включено 16 вопросов. К первому чтению подготовлено пять республиканских законопроектов, которыми вносятся изменения в Кодекс РТ о муниципальной службе, а также в законы о приватизации государственного имущества, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о физической культуре и спорте.
Кроме того, парламентарии заслушают отчет Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам за период работы с сентября 2019 года по март 2024-го.
Планируется также рассмотреть кандидатуры для избрания трех мировых судей Татарстана и шесть федеральных законопроектов.
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