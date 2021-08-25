Алексей Песошин оценил реализацию программы «Наш двор» в Арске

Сегодня Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин посетил с рабочей поездкой Арский муниципальный район. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Премьер-министр РТ ознакомился с реализацией республиканской программы «Наш двор» в городе Арске. Он посетил дворовую территорию на улице Зайнуллина, где в рамках программы асфальтированы проезды, созданы тротуары, установлены скамейки и урны, отремонтировано наружное освещение, установлены детские игровые комплексы, размещены площадки для твердых бытовых отходов.

По программе «Наш двор» в Арском районе планируется отремонтировать 94 двора. В этом году ремонт проведут в 10 дворах с охватом 23 многоквартирных дома.

Также Алексей Песошин встретился с главами поселений района, обсудив . актуальные вопросы, которые волнуют граждан.

Затем Премьер-министр РТ посетил новые 45-квартирные дома по ул.М.Горького и Б.Урманче, построенные за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках республиканской программы социальной ипотеки. Глава Правительства РТ побеседовал с местными жителями, которые попросили о строительстве новой школы. Алексей Песошин отметил, что в Татарстане проводится большая работа в части укрепления материально-технической базы системы образования, добавив, что вопрос строительства школы в Арске будет внимательно рассмотрен.

Также Алексей Песошин ознакомился с ходом реализации проекта реконструкции ул. Большая и площади Советская. Работы ведутся в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы».