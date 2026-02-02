news_header_top
Общество 2 февраля 2026 10:55

Алексей Песошин напомнил о подвиге защитников Сталинграда

Алексей Песошин напомнил о подвиге защитников Сталинграда
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Его слова приводит пресс-служба Правительства РТ.

В своем обращении он отметил, что эта дата занимает особое место в истории страны, объединяя скорбь о невосполнимых потерях и радость победы в одном из ключевых и переломных сражений Великой Отечественной войны. Песошин напомнил, что Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года.

По его словам, с течением времени значение подвига советского народа становится только очевиднее: мужество, стойкость и героизм защитников Сталинграда остаются символом несгибаемой силы духа и навсегда вписаны в мировую историю. Он подчеркнул, что самоотверженность и храбрость участников битвы – пример беззаветного служения Родине.

Песошин также заявил, что сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и передача правды о подвиге народа следующим поколениям является общим долгом.

Отдельные слова благодарности Песошин адресовал ветеранам войны, защитникам Сталинграда и труженикам тыла, отметив, что их подвиг никогда не будет забыт. Он пожелал им крепкого здоровья, домашнего тепла, уюта и благополучия рядом с близкими.

#Сталинградская битва #Алексей Песошин
