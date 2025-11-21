Алексей Песошин: Налоговая служба Татарстана постоянно совершенствуется

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил действующих сотрудников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником.

«От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником и 35-летием образования налоговых органов Российской Федерации!» – подчеркнул он.

Песошин напомнил, что время создания налоговой службы пришлось на начало рыночных преобразований в России. По его словам, в этот сложный период налоговые органы являлись опорой в обеспечении финансовой устойчивости страны, в решении важных социально-экономических задач.

«Важно, что налоговая служба постоянно совершенствуется, используя современные методы и технологии. Особая гордость налоговой службы республики – это коллектив профессионалов, который сочетает в себе опыт старшего поколения и энергию молодых специалистов», – заметил Премьер-министр РТ.

По его оценке, налоговики, внедряя передовые цифровые решения, делают взаимодействие с налогоплательщиками более простым и прозрачным, способствуя формированию высокой налоговой культуры среди населения и бизнеса.

«Выражаю искреннюю благодарность каждому сотруднику за честный труд, добросовестное отношение к своим обязанностям, за личный вклад в обеспечение функционирования экономики и социальной сферы республики. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, любви и взаимопонимания!» – заключил Алексей Песошин.