Алексей Песошин наградил победителей республиканского конкурса «Женщина года»

Фото: rais.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Женщина Года. Мужчина года: женский взгляд». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В этом году на проект, инициированный общественной организацией «Женщины Татарстана», поступило около 300 заявок из 45 муниципальных образований республики. По итогам отбора был определен 41 победитель в 10 номинациях.

Фото: rais.tatarstan.ru

Алексей Песошин поздравил участниц с наступающим Международным женским днем, отметив, что ежегодный конкурс – это признание многогранности роли женщин в жизни общества. Глава Правительства РТ подчеркнул, что женщины республики активно проявляют себя во всех сферах деятельности.

«Вы – это мир любви, доброты, материнства и созидания. Благодарим вас, милые женщины, за вашу энергию, энтузиазм, внутреннюю силу и вдохновение. Вы – наше бесценное достояние. С праздником! Будьте счастливы!» – обратился к участницам Премьер-министр.

Фото: rais.tatarstan.ru

В рамках церемонии Алексей Песошин лично вручил награды победительницам в номинации «Женщина-мать». Ими стали многодетные мамы республики: Татьяна Клименко (Тукаевский район, 9 детей), Алина Гатина (Азнакаевский район, 8 детей), Венера Зиятдинова (Камско-Устьинское район, 8 детей), Оксана Сидорова (Новошешминский район, 6 детей), Анна Борисова (Аксубаевский район, 5 детей) и Вера Портнова (Дрожжановский район, 3 детей).