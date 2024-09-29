Алексей Песошин: Машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьер-министра Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил сотрудников машиностроительного комплекса республики с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники машиностроительного комплекса Республики Татарстан! Дорогие ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики Республики Татарстан, которая формирует высокую добавленную стоимость, влияет на качество жизни населения. Без машиностроения невозможны устойчивая работа оборонной и транспортной сфер, производство орудий труда для народного хозяйства и товаров потребления. В этой отрасли сосредоточен колоссальный профессиональный и интеллектуальный потенциал», – отметил Песошин.

Глава правительства РТ также добавил, что машиностроительные предприятия Татарстана постоянно развиваются, успешно осваивают выпуск инновационной продукции, получившей признание и в России, и за рубежом, что позволяет республике по праву занимать лидирующие позиции в стране по использованию передовых производственных технологий.

«Республика-славится своим автомобилестроением, судостроением, развитой авиационной отраслью, производством кабельной, электротехнической продукции, оборудования для газовой и нефтяной промышленности», – заявил Песошин.

Он также отметил, что благодаря напряженному труду инженеров, конструкторов, представителей рабочих профессий из года в год наращиваются темпы производства, внедряются самые современные технологии, осваиваются новые направления работы.

В завершении Песошин пожелал всем представителям машиностроительного комплекса Республики Татарстан крепкого здоровья, производственных успехов, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.