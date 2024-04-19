Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Алексей Песошин: «Кадровый вопрос без мигрантов мы решить не в состоянии»
Проблему с дефицитом специалистов в Татарстане без мигрантов решить будет сложно. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.
«Нужно понимать, что этот вопрос мы обязаны будем решать. Потому что кадровый вопрос без мигрантов мы решить не в состоянии. Особенно сейчас, когда идет огромный спрос на предприятиях оборонной промышленности и в целом во всех отраслях», – сказал глава Правительства РТ.
Песошин отметил, что «вопрос с мигрантами многогранный». «Там вопросов больше, чем ответов. Здесь и адаптация, и изучение русского языка, вопросы антитеррористической защищенности», – пояснил он.
По словам Премьер-министра, почти треть всех иностранцев, которые находятся в республике, получили патенты на работу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»