Алексей Песошин: «Кадровый вопрос без мигрантов мы решить не в состоянии»

Фото: gossov.tatarstan.ru

Проблему с дефицитом специалистов в Татарстане без мигрантов решить будет сложно. Об этом заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Нужно понимать, что этот вопрос мы обязаны будем решать. Потому что кадровый вопрос без мигрантов мы решить не в состоянии. Особенно сейчас, когда идет огромный спрос на предприятиях оборонной промышленности и в целом во всех отраслях», – сказал глава Правительства РТ.

Песошин отметил, что «вопрос с мигрантами многогранный». «Там вопросов больше, чем ответов. Здесь и адаптация, и изучение русского языка, вопросы антитеррористической защищенности», – пояснил он.

По словам Премьер-министра, почти треть всех иностранцев, которые находятся в республике, получили патенты на работу.